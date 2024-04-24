Трошечкин: изменения к матчу с «Локомотивом» были — все соперники разные

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался об игре с «Локомотивом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Были, конечно, изменения к матчу с «Локомотивом», потому что все соперники разные. Подбор игроков отличается, сильные стороны отличаются, и это влияет на подготовку к матчу», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.