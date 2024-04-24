Трошечкин — о пенальти в ворота «Пари НН»: у нас в чемпионате странные трактовки

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о пенальти, назначенном в ворота нижегородцев в домашней игре с «Локомотивом» (2:3) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не сказал, что у «Локомотива» во втором тайме были моменты. Давление — да, но моментов — нет. Пенальти — несчастный случай. Я считаю, что у нас в чемпионате странные трактовки. То есть в других странах за более явные эпизоды пенальти не ставят, а у нас поставили.

Наверное, наступ был, но эпизод не игровой и никакого злого умысла не было. Если бы он дальше побежал, то ничего не было бы. А так он упал и начал валяться. Это вынуждает игроков больше лежать на поле и выпрашивать что-либо, чтобы судьи обращали внимание. Это не очень правильно.

Понятно, что судью позвал VAR, но эпизод совершенно не игровой, мяч был в другой стороне. После этого гола мы поняли, что не дотерпели, и пропустили ещё и третий», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

11-метровый был назначен в добавленное арбитром время при счёте 2:1 в пользу «Пари Нижний Новгород». Пенальти реализовал Антон Миранчук.