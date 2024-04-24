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«Зенит» — «Рубин»: казанцы вышли вперёд в начале второго тайма

«Зенит» — «Рубин»: казанцы вышли вперёд в начале второго тайма
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В эти минуты в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 50-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперёд.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 33 очка.

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