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Игрок «Локо» Сулейманов рассказал, с какой установкой вышел на матч с «Пари НН»

Игрок «Локо» Сулейманов рассказал, с какой установкой вышел на матч с «Пари НН»
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что вышел на поле по ходу перенесённого матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2) с целью забить и выиграть. На 76-й минуте Сулейманов забил гол.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Я вышел на замену с установкой забить и победить. Тренер всегда такую установку даёт. На тренировках тренер мне говорит, что нужно поднимать свою статистику. Давно не забивал. Тренер меня нацелил на это. И я выполнил.

Дело не в правиле бывших. Я всегда заряжен на любую команду. В матче с «Пари НН» как бы приятно огорчить своих ребят бывших, но и с другой стороны не хотелось. Когда я выхожу на поле — всегда радуюсь», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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