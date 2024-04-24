Игрок «Локо» Сулейманов рассказал, с какой установкой вышел на матч с «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что вышел на поле по ходу перенесённого матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2) с целью забить и выиграть. На 76-й минуте Сулейманов забил гол.

«Я вышел на замену с установкой забить и победить. Тренер всегда такую установку даёт. На тренировках тренер мне говорит, что нужно поднимать свою статистику. Давно не забивал. Тренер меня нацелил на это. И я выполнил.

Дело не в правиле бывших. Я всегда заряжен на любую команду. В матче с «Пари НН» как бы приятно огорчить своих ребят бывших, но и с другой стороны не хотелось. Когда я выхожу на поле — всегда радуюсь», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.