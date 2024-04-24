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«Краснодар» — «Балтика»: команды обменялись голами

«Краснодар» — «Балтика»: команды обменялись голами
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В эти минуты проходит перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Кордоба – 31'     2:0 Сперцян – 50'     2:1 Козлов – 57'     3:1 Кордоба – 60'     3:2 Козлов – 89'    

На 57-й минуте матча забил полузащитник «Балтики» Данила Козлов. Через четыре минуты нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оформил дубль.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 12-м туре. «Балтика» и «Краснодар» в Калининграде сыграли вничью со счётом 2:2.

Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 24 матча. «Балтика» располагается на 14-й строчке, заработав 23 очка. На первом месте находится «Зенит» (50).

Турнирная таблица РПЛ
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