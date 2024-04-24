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Тимур Сулейманов: заранее знал, что не буду праздновать гол в ворота «Пари НН»

Тимур Сулейманов: заранее знал, что не буду праздновать гол в ворота «Пари НН»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своём забитом мяче в ворота своего бывшего клуба «Пари НН» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я заранее знал, что не буду праздновать. Хотелось бы как-то это более эмоционально сделать, показать. Надо было быстрее брать мяч и возвращаться на центр поля, чтобы забивать ещё мячи. К счастью, у нас это получилось», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Хозяева вели со счётом 2:0 к 75-й минуте. Оба гола нижегородцев с 11-метровой отметки забил Николай Калинский. Он отличился на 35-й и 57-й минутах. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов сократил разрыв в счёте, а в добавленное арбитром время Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов принесли гостям волевую победу.

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