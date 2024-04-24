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Махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги
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24 апреля завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась ничейным результатом – 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко после 28 матчей. «Арсенал» находится на четвёртой строчке, заработав 46 очков.

Ранее состоялся ещё один матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в рамках которого тольяттинский «Акрон» дома сыграл с «Ленинградцем». Встреча также завершилась ничейным результатом. Команды не смогли распечатать ворота друг друга.

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