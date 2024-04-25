«Это конец их чемпионской гонки». Каррагер – о шансах на титул «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал шансы на титул «Ливерпуля» после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (0:2).

«Это конец чемпионской гонки для «Ливерпуля». Сегодня вечер «Эвертона», придётся принять поражение, не строя иллюзий», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

На данный момент на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: