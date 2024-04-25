Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных эмоционально прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН» после 0:2

Нагорных эмоционально прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН» после 0:2
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о волевой победе над «Пари НН» (3:2) в матче перенесённого 21-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Трудный матч, много спорных, на мой взгляд, решений. Но наши парни, команда «Локомотив» приехали в Нижний Новгород за тремя очками, бились до конца и заслуженно победили! Хочу поздравить всю команду: игроков, тренеров, врачей! Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив»! Единый коллектив, самый лучший! Спасибо команде! Спасибо нашим болельщикам! Очень нужные три очка, идём дальше», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Матч 21-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. После 58-й минуты железнодорожники уступали 0:2, дважды пропустив с пенальти, на 76-й минуте нападающий Тимур Сулейманов отыграл один гол. В добавленное время красно-зелёные сравняли счёт с пенальти на 90+2-й минуте и вырвали победу благодаря удару защитника Александра Сильянова из-за пределов штрафной с рикошетом на 90+6-й минуте.

Материалы по теме
«Локомотив» одержал волевую победу над «Пари НН», забив два гола в добавленное время
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android