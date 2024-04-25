Нагорных эмоционально прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН» после 0:2

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о волевой победе над «Пари НН» (3:2) в матче перенесённого 21-го тура РПЛ.

«Трудный матч, много спорных, на мой взгляд, решений. Но наши парни, команда «Локомотив» приехали в Нижний Новгород за тремя очками, бились до конца и заслуженно победили! Хочу поздравить всю команду: игроков, тренеров, врачей! Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив»! Единый коллектив, самый лучший! Спасибо команде! Спасибо нашим болельщикам! Очень нужные три очка, идём дальше», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Матч 21-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. После 58-й минуты железнодорожники уступали 0:2, дважды пропустив с пенальти, на 76-й минуте нападающий Тимур Сулейманов отыграл один гол. В добавленное время красно-зелёные сравняли счёт с пенальти на 90+2-й минуте и вырвали победу благодаря удару защитника Александра Сильянова из-за пределов штрафной с рикошетом на 90+6-й минуте.