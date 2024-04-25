Кьеза намерен покинуть «Ювентус» летом, если Аллегри останется главным тренером команды

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, если Массимилиано Аллегри останется главным тренером команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний футболист не доволен Аллегри, который в течении нескольких матчей садит его на замену после 70 минуты матча. После замены в матче 32-го тура Серии А с «Торино» (0:0) Кьеза был настолько расстроен, что попросил товарищей по команде оставить его в покое на несколько минут, чтобы охладить свой гнев.

«Ювентус» не хочет, чтобы Кьеза уходил в статусе свободного агента, поэтому готовы выставить его на продажу этим летом, если он откажется от продления контракта.

Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 44,6 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Кьезу в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Кьеза сыграл 31 матч, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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