Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеза намерен покинуть «Ювентус» летом, если Аллегри останется главным тренером команды

Кьеза намерен покинуть «Ювентус» летом, если Аллегри останется главным тренером команды
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, если Массимилиано Аллегри останется главным тренером команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний футболист не доволен Аллегри, который в течении нескольких матчей садит его на замену после 70 минуты матча. После замены в матче 32-го тура Серии А с «Торино» (0:0) Кьеза был настолько расстроен, что попросил товарищей по команде оставить его в покое на несколько минут, чтобы охладить свой гнев.

«Ювентус» не хочет, чтобы Кьеза уходил в статусе свободного агента, поэтому готовы выставить его на продажу этим летом, если он откажется от продления контракта.

Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 44,6 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Кьезу в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Кьеза сыграл 31 матч, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Материалы по теме
«Ювентус» установил новый рекорд Кубка Италии

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, победив по сумме двух встреч «Лацио»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android