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«Пари НН» — худшая команда весенней части текущего сезона РПЛ

«Пари НН» — худшая команда весенней части текущего сезона РПЛ
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«Пари Нижний Новгород» уступил на своём поле со счётом 2:3 московскому «Локомотиву» в матче перенесённого с марта 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

В семи сыгранных матчах весеннего отрезка текущего сезона РПЛ команда главного тренера Сергея Юрана набрала четыре очка. После домашней ничьей с «Факелом» (1:1) и выездной победы над «Рубином» (1:0) волжане потерпели пять поражений в чемпионате подряд — от «Балтики» в гостях (0:2), «Краснодара» на своём поле (3:4), «Оренбурга» в гостях (1:3), «Динамо» на своём поле (1:4) и «Локомотива» на своём поле (2:3).

Этот результат является худшим в РПЛ. Помимо «Пари НН», меньше всех весной 2024 года набрали екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» — по пять очков, при этом обе команды провели на матч меньше по сравнению с нижегородцами.

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