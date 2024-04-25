«Пари НН» — худшая команда весенней части текущего сезона РПЛ

«Пари Нижний Новгород» уступил на своём поле со счётом 2:3 московскому «Локомотиву» в матче перенесённого с марта 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

В семи сыгранных матчах весеннего отрезка текущего сезона РПЛ команда главного тренера Сергея Юрана набрала четыре очка. После домашней ничьей с «Факелом» (1:1) и выездной победы над «Рубином» (1:0) волжане потерпели пять поражений в чемпионате подряд — от «Балтики» в гостях (0:2), «Краснодара» на своём поле (3:4), «Оренбурга» в гостях (1:3), «Динамо» на своём поле (1:4) и «Локомотива» на своём поле (2:3).

Этот результат является худшим в РПЛ. Помимо «Пари НН», меньше всех весной 2024 года набрали екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» — по пять очков, при этом обе команды провели на матч меньше по сравнению с нижегородцами.