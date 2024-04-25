«Пари НН» в семи матчах весны РПЛ-2023/2024 пропустил больше, чем в 18 матчах осени

«Пари Нижний Новгород» проиграл на своём поле московскому «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).

После этой игры на счету подопечных главного тренера Сергея Юрана 17 пропущенных мячей в семи весенних матчах текущего сезона РПЛ, из них 16 — в пяти последних встречах и 14 — в четырёх последних. После домашней ничьей с «Факелом» (1:1) и гостевой победы над «Рубином» (1:0) волжане потерпели пять поражений в национальном первенстве подряд — от «Балтики» на выезде (0:2), «Краснодара» на своём поле (3:4), «Оренбурга» на выезде (1:3), «Динамо» на своём поле (1:4) и «Локомотива» на своём поле (2:3).

При этом за 18 матчей осенней части текущего сезона РПЛ «Пари Нижний Новгород» пропустил 16 голов — меньше, чем в семи играх весенней части.