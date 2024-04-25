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Ван Дейк обратился к партнёрам по «Ливерпулю» после поражения в дерби с «Эвертоном»

Ван Дейк обратился к партнёрам по «Ливерпулю» после поражения в дерби с «Эвертоном»
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал выездное поражение от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27'     2:0 Калверт-Льюин – 58'    

«Если мы будем играть так, как в этот раз, у нас не будет шансов принять участие в гонке за титул. Каждый должен посмотреть в зеркало и оценить свои выступления — действительно ли он выкладывается полностью, и спросить себя — хочет ли он выиграть лигу?» — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» завершился домашней победой «ирисок» со счётом 2:0. Это поражение не позволило «красным» догнать по очкам в турнирной таблице лидирующий лондонский «Арсенал». «Ливерпуль» с 74 очками в 34 матчах находится на втором месте, отставая от «канониров» на три очка, при этом на одно очко от мерсисайдцев отстаёт «Манчестер Сити», у которого есть две игры в запасе.

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