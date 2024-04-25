Эрик тен Хаг прокомментировал волевую победу «МЮ» в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Сегодня было много позитива. Команда проявила стойкость, продолжая бороться после того, как дважды уступала в счёте. Вы видели какую-либо панику? Нет, совершенно, мы были очень собраны. Мы продолжали создавать моменты на протяжении всей игры.
Но были и негативные моменты. Мы отдали им преимущество, такое не должно случаться – это неприемлемо, мы должны извлечь из этого урок. Но я доволен победой, и нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Тен Хага BBC.
После 33 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).
У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181
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