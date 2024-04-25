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«Шеффилд Юнайтед» побил антирекорд АПЛ по пропущенным голам

«Шеффилд Юнайтед» побил антирекорд АПЛ по пропущенным голам
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«Шеффилд Юнайтед» уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:4 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Богл – 35'     1:1 Магуайр – 42'     1:2 Бреретон – 50'     2:2 Фернандеш – 61'     3:2 Фернандеш – 81'     4:2 Хойлунд – 85'    

После этого поражения количество пропущенных «Шеффилдом» голов в текущем сезоне АПЛ составило 92 в 34 проведённых матчах. Тем самым «клинки» побили антирекорд Премьер-лиги по пропущенным мячам для 38-матчевых сезонов, который был установлен «Дерби Каунти» в сезоне-2007/2008 и составлял 89 голов.

Антирекордом английской Премьер-лиги для 42-матчевых сезонов являются 100 голов, пропущенных «Суиндон Тауном» в сезоне-1993/1994 — чтобы превзойти и это негативное достижение, «Шеффилд Юнайтед» достаточно пропустить ещё девять мячей в четырёх оставшихся матчах.

«Клинки» замыкают турнирную таблицу АПЛ, набрав в 34 матчах 16 очков.

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