Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: думаю, эта сборная России не обыграет финнов

Бывший полузащитник и нападающий ЦСКА, «Спартака» Валерий Попович сравнил сборную России со сборной Финляндии.

«В последний раз с Романцевым виделись, когда Олег Иванович тренировал сборную России, когда наши в Хельсинки играли. В день матча мы с Ивановым заезжали к ним в гости. Показалось, что наши даже немного побаивались финнов. У тех был классный нападающий Паателайнен, много лет в Англии проиграл. Романцев с помощниками спрашивали, какие у финнов слабые и сильные стороны. Мы сказали, что не надо их бояться — ничего особенного нет. 6:0 Россия выиграла. После матча в лифте гостиницы Олег Иваныч сказал: «На 50% это ваша победа». Хотя наши были просто наголову сильнее. И потом в 2009-м я был на игре в Хельсинки, когда Кержаков и вся эта компания обыграли финнов — 3:0. А вот сегодня, думаю, наша сборная уже не обыграет финнов. Да, у них тоже сильное поколение постепенно сходит и замены особо не видно, но ещё много футболистов играет в солидных европейских клубах. А у нашей сборной сейчас уровень очень слабый, ну честно. В России нет сейчас таких футболистов, какие раньше были», — рассказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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