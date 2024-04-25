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Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: Аршавин был последней звёздочкой российского футбола

Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: Аршавин был последней звёздочкой российского футбола
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Чемпион Европы среди юношей в составе сборной СССР экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович высказал мнение об отсутствии звёзд в нынешнем поколении российских футболистов.

«Головин же не Марадона и не Месси, правильно? А раньше у нас, кого ни возьми — личность. Дасаев в воротах, Хидиятуллин в защите, Протасов, Беланов — в атаке. Сборная была!

Я сейчас редко, но всё-таки смотрю российский футбол. Ну нету футболистов, нету! Кто бы что ни говорил про Аршавина, но это была последняя звёздочка российского футбола. Человек и в Англии поиграл, и за сборную блеснул. То поколение наших ребят тоже было хорошее.

Головин — да, хороший игрок, выступает на приличном уровне, но он такой один. Потока футболистов нет, массы», — сказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Поповичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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