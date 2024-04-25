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Юрген Клопп: нам нужно набирать очки — участие в Лиге чемпионов ещё не гарантировано

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался об участии в Лиге чемпионов в следующем сезоне-2024/2025.

«Арсенал» накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам ещё не гарантировано. У «Тоттенхэма» гораздо меньше матчей, чем у нас», – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее Клопп заявлял, что его задача на сезон – это квалификация в Лигу чемпионов, так как в прошлом сезоне-2022/2023 «Ливерпуль» не смог пробиться в главный клубный европейский турнир, заняв пятое место с 67 очками.

После 34 туров «Ливерпуль» занимает второе место с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч команда Клоппа проведёт с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча на стадионе «Олимпийский» состоится 27 апреля, начало в 14:30 мск.