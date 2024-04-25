Попович: у фанатов ЦСКА и «Спартака» случались потасовки, а игроки между собой дружили

Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал о соперничестве этих клубов в 80-е и 90-е годы XX века.

«Конечно, противостояние было. «Спартак» называли мясом, ЦСКА — конями. Но тогда и футбол был совсем другой. Игроки — на голову сильнее нынешних. Помню знаменитое дерби в Олимпийском — 5:4 в пользу «Спартака». Сумасшедшая игра! Я тогда не проходил в состав — со стороны смотрел.

Наверняка и между фанатами случались какие-то потасовки, хотя в прессе это не афишировалось. А ребята-футболисты между собой дружили. В то время у «спартачей» более острое соперничество было с киевским «Динамо», которое было на слуху и на виду. Хотя и московские дерби были по-своему принципиальны — это уже свои, местные разборки», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Поповичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время