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Аутсайдер РПЛ «Сочи» — единственный клуб лиги без поражений в весенней части сезона

Аутсайдер РПЛ «Сочи» — единственный клуб лиги без поражений в весенней части сезона
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«Зенит» из Санкт-Петербурга в матче перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги уступил на своём поле казанскому «Рубину» со счётом 0:2. Это поражение стало для сине-бело-голубых первым в весенней части текущего сезона чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

Таким образом, в РПЛ остался только один клуб, не потерпевший ни одного поражения в национальном первенстве весной 2024 года — занимающий последнее место в турнирной таблице «Сочи». Подопечные Роберта Морено провели в марте и апреле шесть матчей чемпионата России, в которых одержали одну домашнюю победу над московским «Спартаком» (1:0) и пять раз сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0 в гостях), «Локомотивом» (2:2 в гостях), ЦСКА (2:2 дома), «Ростовом» (2:2 в гостях) и «Уралом» (2:2 дома).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 сыгранных матчей в активе «Сочи» 19 очков, отставание от предпоследнего места и зоны стыковых матчей составляет четыре очка. 25 апреля в игре перенесённого 21-го тура РПЛ «барсы» сыграют на выезде с прямым конкурентом «Ахматом».

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