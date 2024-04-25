Аутсайдер РПЛ «Сочи» — единственный клуб лиги без поражений в весенней части сезона

«Зенит» из Санкт-Петербурга в матче перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги уступил на своём поле казанскому «Рубину» со счётом 0:2. Это поражение стало для сине-бело-голубых первым в весенней части текущего сезона чемпионата России.

Таким образом, в РПЛ остался только один клуб, не потерпевший ни одного поражения в национальном первенстве весной 2024 года — занимающий последнее место в турнирной таблице «Сочи». Подопечные Роберта Морено провели в марте и апреле шесть матчей чемпионата России, в которых одержали одну домашнюю победу над московским «Спартаком» (1:0) и пять раз сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0 в гостях), «Локомотивом» (2:2 в гостях), ЦСКА (2:2 дома), «Ростовом» (2:2 в гостях) и «Уралом» (2:2 дома).

После 24 сыгранных матчей в активе «Сочи» 19 очков, отставание от предпоследнего места и зоны стыковых матчей составляет четыре очка. 25 апреля в игре перенесённого 21-го тура РПЛ «барсы» сыграют на выезде с прямым конкурентом «Ахматом».