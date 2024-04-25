Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Полнейшее разочарование». Защитник «Пари НН» Живоглядов — о матче с «Локо»

«Полнейшее разочарование». Защитник «Пари НН» Живоглядов — о матче с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата России. Нижегородский клуб вёл в счёте до 90-й минуты (2:1), но пропустил на 90+2-й и 90+6-й и проиграл матч.

«Не знаю, что сказать. Сейчас полнейшее разочарование. Вести 2:0 и уступить игру. Нет никаких слов на самом деле. Опустошение полное. Мы слишком низко сели. И упустили на самом деле игру. Такую игру мы должны доводить до победы.

Что касается перепалок с Бариновым, это чисто игровые моменты, всё нормально, ничего такого не было», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

После 25 туров «Пари НН» занимает 10-е место с 28 очками. «Локомотив» расположился на четвёртой строчке (41 очко).

Материалы по теме
«Пари НН» в семи матчах весны РПЛ-2023/2024 пропустил больше, чем в 18 матчах осени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android