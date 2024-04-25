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Сезон-2023/2024 — самый результативный в истории АПЛ среди чемпионатов из 38 туров

Сезон-2023/2024 — самый результативный в истории АПЛ среди чемпионатов из 38 туров
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Текущий сезон-2023-2024 английской Премьер-лиги стал самым результативным в истории турнира для сезонов с 20 клубами, в которых каждый участник розыгрыша проводил по 38 матчей, сообщает Squawka.

В текущем розыгрыше АПЛ забито уже 1085 голов, что является новым рекордом лиги для такого формата. При этом командам осталось провести ещё четыре полных тура, двум клубам — по пять матчей, четырём клубам — по шесть матчей.

Ранее стало известно, что «Шеффилд Юнайтед» побил антирекорд лиги по пропущенным голам для сезонов из 20 клубов-участников, после выездного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:4) превзойдя прежнее негативное достижение «Дерби Каунти» в сезоне-2007/2008 сразу на три пропущенных мяча.

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