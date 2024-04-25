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Каррагер: летом «Ливерпулю» предстоит принять важное решение по Нуньесу

Каррагер: летом «Ливерпулю» предстоит принять важное решение по Нуньесу
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о нападающем «красных» Дарвине Нуньесе после матча 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«После двух лет в клубе хотелось бы, чтобы Дарвин преуспевал. Он многое делает хорошо, создаёт проблемы соперникам и забивает гол на ровном месте. Но сейчас «Ливерпулю» нужен был человек, который может забить «Манчестер Юнайтед» и «Эвертону» на выезде. Времени на ошибку нет, на дворе не октябрь и не ноябрь. Думаю, по Нуньесу «Ливерпулю» придётся принять важное решение этим летом», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

На данный момент на счету «Ливерпуля» 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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