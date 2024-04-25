Экс-игрок «Спартака» Тигиев: больше всего в жизни жалею о том, что попробовал алкоголь

Бывший защитник «Спартака», «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев рассказал о своём отношении к алкоголю.

— Твоя карьера может служить для молодых футболистов примером того, как не надо. О чём ты жалеешь сильнее всего?

— О том, что попробовал алкоголь. Я быстро полюбил отдыхать, быть в опьянённом состоянии. Хотя выпивший Георгий всегда был главной болью моей мамы, — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».