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«Можно сказать, что мы пережили первый тайм». Личка — о матче с «Оренбургом»

«Можно сказать, что мы пережили первый тайм». Личка — о матче с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча прошла вчера, 24 апреля. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин и Муми Нгамалё. За «Оренбург» забитым мячом отметился Брайан Мансилья.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    

«Можно сказать, что мы пережили первый тайм. «Оренбург» играл в быстрый футбол с высокой интенсивностью. У них хорошо получалось находить быстрых атакующих игроков, они неплохо выполняли стандарты и нас несколько раз простили. Во второй половине наши нападающие тоже стали больше открываться за спины защитников, и это принесло нам очки», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

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