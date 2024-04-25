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Шансы «Зенита» на чемпионство снизились на 16% после поражения от «Рубина»

Шансы «Зенита» на чемпионство снизились на 16% после поражения от «Рубина»
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Шансы санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в этом сезоне снизились на 16% после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает Opta Sport в своём телеграм-канале.

Напомним, матч между сине-бело-голубыми и казанцами состоялся накануне, 24 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени.

На 50-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев. В итоге «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    
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