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Каррагер: большую часть этого сезона Салах выглядел тенью себя прежнего

Каррагер: большую часть этого сезона Салах выглядел тенью себя прежнего
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о нападающем «красных» Мохамеде Салахе после матча 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился от травмы. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков всех времён, но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

На данный момент на счету «Ливерпуля» 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

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