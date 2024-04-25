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Дьяков: с потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом. Посмотрим, что придумает Федотов

Дьяков: с потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом. Посмотрим, что придумает Федотов
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА на ровном месте удалились Роша и Дивеев, плюс ещё Файзуллаев получил четвёртую жёлтую. Поэтому ЦСКА в матче со «Спартаком» будет не в лучшем составе, но посмотрим, что придумает Федотов и что смогут показать армейцы. «Спартак» же сейчас все расхваливают. Говорят, что лучшая игра у команды в сезоне, но я считаю, что в матче с «Ростовом» только был хороший отрезок после 3:1. «Спартак» в первом тайме играл отвратительно, и играл так же, как в других матчах после Нового года.

Но Слишковичу сразу начали петь дифирамбы, какой нашёлся супертренер и что уже никого не надо искать и его надо назначать. Но при первом поражении будут говорить, что его надо гнать куда подальше. Это нормально для «Спартака». С такими потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом, но не уверен, что команда покажет суперзрелищную игру. Потому что в позиционной игре у «Спартака» не вижу проблесков», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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