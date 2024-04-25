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Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Попович рассказал об отношении к россиянам в Финляндии

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Попович рассказал об отношении к россиянам в Финляндии
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Бывший нападающий московских ПФК ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, как в Финляндии относятся к россиянам. По его словам, в местной прессе часто встречается негатив в адрес людей из России, но в личном общении проблем не возникает. Напомним, по окончании игровой карьеры Попович живёт в Финляндии, где успел попробовать себя в роли тренера. Он возглавлял местную команду «Ильвес» и молодёжку футбольного клуба «Хака».

«Русских очень много в Финляндии. Понятно, что в газетах один негатив, но в личном общении никаких проблем нет. Пока нет (смеётся). Тем более нас тут все знают. Всё нормально и спокойно», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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