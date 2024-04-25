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«Урал» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 16:00 мск

«Урал» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 25 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Урал» и «Ростов». Встречу примет стадион «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды играли друг с другом 17 апреля. Тогда в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сильнее оказался «Ростов» (3:1). В сентябре прошлого года состоялся матч 10-го тура РПЛ сезона-2023/2024, встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» располагается на 13-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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