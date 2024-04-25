«Факел» — «Крылья Советов»: текстовая трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 25 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Встречу примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток раздастся в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0).

По состоянию на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают седьмое место, набрав 36 очков по результатам 24 игр.