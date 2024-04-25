Экс-защитник «Спартака» Тигиев: когда играешь, для девушек ты ходячий кошелёк

Бывший защитник «Спартака», «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев заявил, что женский пол привлекает финансовая обеспеченность профессиональных футболистов в России.

«Когда ты футболист, девушки смотрят на тебя, как на ходячий кошелёк. Тогда мне казалось, что я весь такой из себя классный, поэтому девушки обращают на меня внимание. Но нет — в них просто просыпалась меркантильность», — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».