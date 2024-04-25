Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов высказал мнение, чего не хватило «Зениту» в матче с «Рубином»

Бубнов высказал мнение, чего не хватило «Зениту» в матче с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла вчера, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Мирлинда Даку и Александра Мартыновича.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Хозяевам не хватало темпа и скорости. Недоставало также и ударов из-за пределов штрафной площади. Лидеры «Зенита» не впечатлили. В последнее время Клаудиньо ведёт себя слишком нервно. Энергию нужно тратить на футбол, а не на разборки с соперниками. Это выглядит несолидно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 36 очков.

Материалы по теме
«Зенит» пропустил два от «Рубина»! Это главная сенсация весны! LIVE
Live
«Зенит» пропустил два от «Рубина»! Это главная сенсация весны! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android