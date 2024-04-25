Бубнов высказал мнение, чего не хватило «Зениту» в матче с «Рубином»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла вчера, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Мирлинда Даку и Александра Мартыновича.

«Хозяевам не хватало темпа и скорости. Недоставало также и ударов из-за пределов штрафной площади. Лидеры «Зенита» не впечатлили. В последнее время Клаудиньо ведёт себя слишком нервно. Энергию нужно тратить на футбол, а не на разборки с соперниками. Это выглядит несолидно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 36 очков.