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Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: Карпин тоже на базе с женой жил

Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: Карпин тоже на базе с женой жил
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Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал о реалиях жизни футболистов в советское время.

«Я не знаю, какие зарплаты были в Киеве или Тбилиси. Мне казалось, что в «Спартаке» достойно платили. Побольше, чем в ЦСКА. Никто не голодал. И валюта иногда водилась — можно было в «Берёзке» какой-то дефицит купить.

Вот с квартирами всё не так просто было, это правда. Иногородние в основном на базе жили — некоторые с жёнами, детьми. Тот же Карпин с первой женой Светланой первое время в Тарасовке жил, пока не получил квартиру. Я к тому времени тоже женился. Атмосфера на базе была по-настоящему семейная», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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