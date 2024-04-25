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В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе судей перед матчем Кубка УЕФА с «Осером» в 2005-м

В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе судей перед матчем Кубка УЕФА с «Осером» в 2005-м
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова бывшего тренера французского «Осера» Ги Ру о подкупе судей армейцами перед игрой 1/4 финала Кубка УЕФА в 2005 году.

«Исходя из сказанного, тут арбитр, скорее, был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьёзно, ЦСКА выиграл первый матч со счётом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашёл там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», — написал Брейдо в телеграм-канале.

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