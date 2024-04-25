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Экс-игрок «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с ЦСКА
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Бывший нападающий «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с московским ЦСКА.

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — всегда очень интересная игра. Мне запомнился матч, когда мы играли в «Лужниках», — я забил мяч и «Спартак» победил 1:0. Помню, что стадион заполнился, была очень хорошая атмосфера.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помню, как я забил ЦСКА и в составе «Локомотива», когда мы победили 3:1. Всегда круто забивать большим командам — «Зениту», «Динамо», ЦСКА. А когда футболист забивает в дерби, это ещё круче», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 25 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.

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