Тренер «Реала» Анчелотти: есть предчувствие, что мы завершим сезон фантастическим образом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о спорах вокруг матча чемпионата Испании с «Барселоной» (3:2).

«Споры вокруг «эль класико»? Меня это не беспокоит. Сейчас у нас такие хорошие ощущения, что всё, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что мы завершим сезон фантастическим образом. Окружающая среда для нас ничего не значит», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети Х (ранее Twitter).

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.