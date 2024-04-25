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«Зенит» проиграл дома с разницей более одного гола впервые с 2017 года

«Зенит» проиграл дома с разницей более одного гола впервые с 2017 года
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Вчера, 24 апреля, санкт-петербургский «Зенит» проиграл на домашнем поле «Рубину» со счётом 0:2. Это первое поражение сине-бело-голубых на своём стадионе с разницей более одного гола за шесть с половиной лет. Последний раз «Зенит» проигрывал дома с разницей более одного мяча в ноябре 2017 года в матче с «Локомотивом» (0:3).

Стоит отметить, что для Сергея Семака это первое домашнее поражение более чем в один мяч. В 2017 году команду возглавлял Роберто Манчини.

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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