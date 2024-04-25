«Доказал всем, что не тупой». «Рубин» переозвучил интервью Безрукова после «Зенита»

В «Рубине» отреагировали на неоднозначную шутку своего футболиста Руслана Безрукова. После победы в Санкт-Петербурге игрок в прямом эфире сказал: «Краснодар», ждём на карту денюжки!» Пресс-служба «Рубина» опубликовала в своём телеграм-канале этот момент, переозвучив его под известный мем из шоу «Плюшки».

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24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.