Антон Заболотный: я созрел как футболист и как человек

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный объяснил, почему считает, что находится на пике своей карьеры. По его словам, он созрел как футболист и как человек, что сказывается на его игре. Также форвард отметил, что счастлив быть частью ЦСКА — он наслаждается каждым матчем и каждой тренировкой в составе армейской команды.

«Я нахожусь на пике карьеры? Думаю, это связано с возрастом. Появилось больше ответственности в части подготовки к матчам. Наверное, я созрел как футболист, как человек, как отец своих детей. В совокупности это придало большую уверенность в жизни и в игре.

Сейчас я максимально счастлив быть игроком ПФК ЦСКА, выходить на поле в красно-синей футболке. Наслаждаюсь каждым днём, каждой тренировкой. Я просто счастлив играть в футбол, и это самое главное», — приводит слова Заболотного официальный сайт армейцев.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заболотный уже провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.