Деменко: никто не ожидал, что «Зенит» оступится дома — «Рубин» провёл матч великолепно

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (0:2).

«Честно говоря, результат матча «Зенит» — «Рубин» является неожиданным. Я думаю, никто не ожидал, что «Зенит» оступится дома. Понятно, что «Рубин» всегда был тяжёлой командой для Питера. После первого тайма никто не думал, что «Зенит» проиграет, команда владела преимуществом и создавала моменты. «Рубин» же больше тактично и правильно оборонялся.

Что касается второго тайма, может быть, Рашид Рахимов сказал ребятам успокоиться и играть, не боясь. Потому что уже в первые 15 минут второго тайма мы увидели потрясающую игру от «Рубина», и они забили гол. Понятно, что это футбол, но «Рубин» действительно великолепно провёл этот матч физически и тактически. Те моменты, которые были у «Рубина», они ими воспользовались, а «Зенит» — нет.

У «Краснодара» сейчас более удобный календарь, чтобы побороться за чемпионство. Сергей Богданович Семак сказал, что у команды была права на ошибку и она произошла с «Рубином». Но определяющим фактором за чемпионство, скорее всего, будет следующий тур. «Краснодар» поедет в Самару, а «Зенит» будет играть с «Динамо», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.