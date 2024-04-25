Заболотный: прошлогодняя победа в Кубке раззадорила ЦСКА, хочется испытать это снова

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о желании повторить прошлогодний успех и выиграть с армейской командой Кубок России по футболу. По его словам, аппетит к победам в этом турнире не иссяк — наоборот, прошлогодний триумф лишь раззадорил команду для новых успехов.

«Не потерял аппетит к Кубку после прошлогодней победы? Невозможно потерять аппетит к победам. Каждый профессионал хочет достигать максимально высоких результатов. Всегда хочется быть первым. Прошлогодняя победа, наоборот, еще больше раззадорила. Держа кубок в руках, испытываешь невероятные эмоции, которые хочется испытать снова и снова.

Плюс на матчах Кубка нет Fan ID, приходит много болельщиков, которые дополнительно создают антураж, классно нас поддерживают. Поэтому Кубок теперь вдвойне важен", — приводит слова Антона Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА уже вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с «Зенитом». Победитель этой пары отправится в Суперфинал Кубка, где будет противостоять победителю Пути регионов в матче за трофей.