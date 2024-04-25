Фанаты «Эвертона» поиздевались над «Ливерпулем» во время матча АПЛ. Видео

Во время минувшего матча 29-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» (2:0) болельщики «ирисок» скандировали в адрес соперника: «Вы проиграли чемпионат на «Гудисон Парк!».

Болельщики «Эвертона» троллят «Ливерпуль»:

Напомним, на 27-й минуте защитник Джеррэд Брэнтуэйт вывел хозяев вперёд. Нападающий Доминик Калверт-Льюин на 58-й минуте удвоил преимущество «Эвертона». «Ливерпуль» пытался отыграться. Однако взломать оборону сопернику ему так и не удалось.

Таким образом, на счету «Ливерпуля» осталось 74 очка. Подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка и опережая «Манчестер Сити» на одно очко, однако у «горожан» есть игра в запасе.

После 34 туров чемпионата Англии «Эвертон» заработал 33 очка и занимает 16-е место.