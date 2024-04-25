«Порту» продлил контракт с главным тренером Сержиу Консейсау

Пресс-служба футбольного клуба «Порту» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау. Новое соглашение португальского специалиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. С тех пор под руководством 49-летнего специалиста команда приняла участие в 372 матчах, в которых одержала победу в 268 играх, 49 раз сыграла вничью и проиграла 55 встреч. Сержиу в составе «Порту» три раза выиграл чемпионат Португалии, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии, а также один раз победил в Кубке португальской лиги. С момента прибытия в «Порту» Консейсау стал самым титулованным тренером в истории клуба и тренером, одержавшим наибольшее количество побед у руля «драконов».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе каталонской «Барселоны» к португальскому специалисту.