«Вижу себя главным тренером». Игрок ЦСКА Заболотный поделился мыслями о завершении карьеры

32-летний нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился мыслями о том, чем планирует заниматься после окончания профессиональной карьеры.

«Есть какие-то мысли, но если я начну о них постоянно думать и воплощать в жизнь, то, получается, стану заниматься двумя делами одновременно. Не хочется, чтобы одно дело мешало другому, а делать качественно два я не потяну. На данный момент я не вижу того дня завершения карьеры, к которому нужно готовиться. Когда буду понимать, что не тяну, что нет былой энергии на поле, что ничего больше не могу дать команде, тогда и подумаю. На данный момент я понимаю, что хочу отдать все силы своей карьере, которая продолжается очень хорошо.

Вижу ли себя на тренерской скамейке? Конечно, вижу себя и главным тренером, может быть, селекционером. Если человек максимально углубляется в какую-то деятельность, то у него всё хорошо получается. Вижу себя в различных футбольных ипостасях. Но об этом мы поговорим гораздо позже!» — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заболотный уже провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.