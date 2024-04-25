«Верю в нашу победу». Экс-игрок «Спартака» Робсон — о матче с ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон поделился мнением о грядущем матче перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 25 апреля в 20:30 мск.

«Дерби всегда особенное событие для любого игрока. Думаю, что это будет очень сложная игра, давление максимальное. Я слышал, что у «Спартака» новый тренер. Надеюсь, теперь дела у клуба будут лучше. Верю в нашу победу. Вперед, «Спартак!», — приводит слова Робсона «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.