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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Зделар, Лукин, Мойзес, Агапов, Келлвен, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды ранее встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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