Путин не дозвонился до президента «Металлурга», условия Роналду в «МЮ». Главное к вечеру

Президент России Владимир Путин не смог сразу поздравить президента «Металлурга» с победой в Кубке Гагарина, Криштиану Роналду диктовал Ральфу Рангнику условия во время игры за «Манчестер Юнайтед», а российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 апреля.

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