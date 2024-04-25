Путин не дозвонился до президента «Металлурга», условия Роналду в «МЮ». Главное к вечеру
Президент России Владимир Путин не смог сразу поздравить президента «Металлурга» с победой в Кубке Гагарина, Криштиану Роналду диктовал Ральфу Рангнику условия во время игры за «Манчестер Юнайтед», а российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 апреля.
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