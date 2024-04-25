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Экс-игрок «Зенита» Витсель близок к продлению контракта с «Атлетико»

Экс-игрок «Зенита» Витсель близок к продлению контракта с «Атлетико»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель близок к продлению истекающего в конце нынешнего сезона контракта с испанским клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба, а также тренерский штаб во главе с Диего Симеоне довольны выступлением футболиста, а также прогрессом игрока после его перевода из полузащиты на позицию центрального защитника. Источник отмечает, что Симеоне желает оставить Витселя в команде, поскольку ценит его тактические навыки и умение начинать атаки от своих ворот.

Витсель выступает за «Атлетико» с июля 2022 года, когда он пришёл в клуб свободным агентом из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. Напомним, что игрок в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит».

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