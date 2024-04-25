Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Факел» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Встречу принимал Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Матч завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил полузащитник гостей Франко Ороско.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 39 очков и занимают пятое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу также одержали «Крылья Советов» (3:0).