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«Крылья Советов» на выезде обыграли «Факел» в матче 21-го тура РПЛ

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Факел» в матче 21-го тура РПЛ
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Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Встречу принимал Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Матч завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил полузащитник гостей Франко Ороско.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 39 очков и занимают пятое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу также одержали «Крылья Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 18:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороско – 76'    
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